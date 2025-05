Virtua Fighter 5 R.E.V.O. für Switch 2, PS5 und Xbox Series

SEGA lässt es krachen und bringt "Virtua Fighter R.E.V.O." auf die Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Dieser nächste Evolutionsschritt des legendären 3D-Kampffranchise unterstützt Crossplay und Rollback auf allen Plattformen und bringt euch auf der ganzen Welt durch das konnektivste "Virtua Fighter" aller Zeiten zusammen.

"Virtua Fighter 5 R.E.V.O" bietet Spielern, die zum besten Kämpfer der Welt aufsteigen wollen, das ultimative Kampfspiel-Erlebnis. Die Spielbalance wurde zum ersten Mal seit 13 Jahren angepasst und dank Rollback-Netcode-Unterstützung könnt ihr jetzt noch flüssigere und hitzigere Online-Kämpfe mit anderen Herausforderern austragen, die das Spiel überall in der Welt auf verschiedenen Plattformen spielen können.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch euren Kampfkick bei der Virtua Fighter Open Championship holen, die mit der ersten Vorrunde am 23. Mai beim Combo Breaker 2025 beginnt. Weitere Vorrunden wird es in Europa, Japan und Asien (ohne Japan) geben. Spieler, die ihre regionalen Vorrunden gewinnen, erhalten die Chance, am grossen Finalturnier teilzunehmen, bei dem der Gewinner den Hauptpreis in Höhe von 100'000 Dollar erhält.

Die Teilnahmebedingungen und weitere Infos zu den Vorrunden der jeweiligen Regionen findet ihr hier auf der "Virtua Fighter"-Portalseite.

Infos zu Upgrade-Möglichkeiten für Spieler, die die PlayStation 4-Version von "Virtua Fighter 5" besitzen, werden demnächst veröffentlicht, also bleibt dran.