Virtua Fighter Crossroads startet 2027 mit einer Action-Adventure-Story

Eine neue Stadt. Eine neue Geschichte. Zusammen gewähren SEGA und RGG Studio einen ersten Einblick in den kühnen neuen Storymodus von "Virtua Fighter Crossroads", einem neuen Teil der Virtua-Fighter-Reihe, der 2027 erscheint.

Im Trailer rund um den neuen Kämpfer Cielo erhielten Fans eine erste Kostprobe der cinematischen Geschichte und intensiven Action, die RGG Studios unkonventionellen neuen Ansatz für das Kampfspiel-Genre auszeichnen, während das Herzstück der Reihe bewahrt bleibt – pure, realistische Kämpfe mit einfacher Steuerung, die sie zu einer festen Grösse der Branche gemacht haben.