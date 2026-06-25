Virtua Fighter Crossroads: Sehenswertes Musikvideo

Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio präsentiert ein schickes Musikvideo zu "Virtua Fighter Crossroads". Dieses wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns nämlich fast drei Minuten lang atmosphärische In-Game-Sequenzen aus "Virtua Fighter Crossroads" gezeigt. Dazu können wir dem Song "Legacy" von El Gran Nael lauschen. Insgesamt bekommen wir damit schonmal ein gutes Bild, was von dem kommenden Prügelspiel zu erwarten sein wird.

"Virtua Fighter Crossroads" war Anfang des Monats beim Summer Game Fest mit einem Showcase genauer vorgestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Virtua Fighter Crossroads" erscheint im nächsten Jahr für noch nicht näher spezifizierte Plattformen.