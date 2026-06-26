Virtua Fighter Crossroads: Schicker Übersichtstrailer

Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio hat einen frischen Übersichtstrailer zu "Virtua Fighter Crossroads" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich über zwei Minuten lang die Spielwelt von "Virtua Fighter Crossroads" genauer vorgestellt. Dabei bekommen wir auch einige der Charaktere zu sehen uns insgesamt einen guten Eindruck, was von dem Spiel zu erwarten sein wird.

Erst gestern war ein sehenswertes Musikvideo zu "Virtua Fighter Crossroads" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Virtua Fighter Crossroads" erscheint im nächsten Jahr für noch nicht näher spezifizierte Plattformen.