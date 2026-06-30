Virtual Fighter Crossroads: Atmosphärischer Übersichtstrailer

Sega hat einen neuen Übersichtstrailer zu "Virtual Fighter Crossroads" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier wird uns nämlich fast eine Minuten lang der Story Mode von "Virtual Fighter Crossroads" näher vorgestellt. So gibt es etwa bewegte Bilder von der Spielwelt und einzelnen Charakteren zu sehen. Ergänzende Kommentare der Entwickler ergänzen das Material und liefern Hintergrundinformationen.

Sega und Ryu Ga Gotoku Studio haben kürzlich erst die Unterschiede von "Virtual Fighter Crossroads" zu früheren Serienteilen hervorgehoben. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Virtua Fighter Crossroads" erscheint im nächsten Jahr für noch nicht näher spezifizierte Plattformen.