Virtua Fighter Crossroads: Flotter Gameplay-Trailer

Sega hat einen frischen Gameplay-Trailer zu "Virtua Fighter Crossroads" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich die VS Battle aus "Virtua Fighter Crossroads" genau zwei Minuten lang mit flotten Sequenzen näher vorgestellt. Dabei können wir etwa einzelne Kämpfer und die Umgebungsgrafik begutachten. Dem Soundtrack dürfen wir gleichzeitig ebenfalls lauschen.

Bereits im Juni hat uns ein atmosphärischer Übersichtstrailer die Story von "Virtua Fighter Crossroads" nähergebracht. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Virtua Fighter Crossroads" erscheint im nächsten Jahr für noch nicht näher spezifizierte Plattformen.