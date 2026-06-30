Virtua Fighter Crossroads: Deutliche Unterschiede zu früheren Teilen

Sega und Ryu Ga Gotoku Studio haben frische Details zu "Virtua Fighter Crossroads" verraten. Dadurch wird schnell klar, dass sich der Titel deutlich von früheren Teilen der Reihe unterscheiden wird.

Statt eines klassischen Prügelspiels entwickelt man hier nämlich ein erzählerisches Action-Adventure mit offenen Rollenspiel-Elementen, in dem unsere Entscheidungen den Handlungsverlauf beeinflussen. Produzent Riichiro Yamada erklärt dazu, dass klassische Prügelspiele in Japan nur noch eine kleine Zielgruppe ansprechen. Deshalb kombiniert man traditionelle Kampfsysteme von "Virtua Fighter" mit einer erzählerischen Ausrichtung, wie man sie unter anderem von der "Yakuza"-Serie kennt.

Die Geschichte dreht sich dabei nicht nur um den Protagonisten Cielo, denn mehrere spielbare Charaktere sollen jeweils ihre eigenen Handlungsstränge besitzen. Neben einer an Kung-Fu-Filmen orientierten Geschichte sind diesbezüglich auch ein düsteres Szenario sowie eine von Film-Noir inspirierte Detektivhandlung in Arbeit.

Ferner wird der Titel durch zahlreiche Nebenmissionen mit bekannten Charakteren der Reihe ergänzt, auch verschiedene Minispiele sind mit dabei. Im Gegensatz zu den oft humorvollen Aktivitäten der "Yakuza"-Teile sollen diese aber stärker in die Spielwelt eingebunden sein und deren glaubwürdigen Charakter unterstreichen.

Als kreative Vorbilder nennt Yamada u.a. "Watchmen" oder "Detroit: Become Human". Von "Watchmen" habe man etwa gelernt, trotz aussergewöhnlicher Figuren eine glaubwürdige Welt zu erschaffen. "Detroit: Become Human" habe dagegen gezeigt, wie komplexe Spielerentscheidungen eine Geschichte verändern können. Exakt dieses Prinzip soll auch "Virtua Fighter Crossroads" bieten, so dass unterschiedliche Entscheidungen zu verschiedenen Handlungsverläufen führen.

Begleitend wurde uns auch ein neuer Trailer zu "Virtua Fighter Crossroads" gezeigt. Dieser stellte über eine Minute lang den Bakunawa Killer genauer vor.

"Virtua Fighter Crossroads" erscheint im nächsten Jahr für noch nicht näher spezifizierte Plattformen.