Devolver Digital kündigt Virtue and a Sledgehammer an

Der immer für einen Spass und ausgefallene Spiele zu habende Publisher Devolver Digital sowie die Studios Deconstructeam und Selkie Harbour kündigen "Virtue and a Sledgehammer" für den PC an. Darin wird es wild zugehen, denn wie bereits die Synopsis des Action-Titels verrät, entscheidet sich die Protagonistin dazu, die Überreste ihres Heimatortes mit einem Vorschlaghammer zu erkunden, anstatt sich einer Therapie zu unterziehen. Erscheinen soll das narrativen Erkundungsspiel zu einem noch nicht näher benannten Termin im Jahr 2026.

Über Virtue and a Sledgehammer

"Die meisten Leute versuchen es mit Therapie. Du hast dich für die mutige Option entschieden: einen Vorschlaghammer.

In Virtue and a Sledgehammer erkundest du die Überreste deines Heimatortes, der von den robotischen Gespenstern deiner digitalisierten Nachbarn heimgesucht wird. Der Weg wird nicht immer eindeutig sein – reisse die Gebäude ein, die dir den Weg versperren und bahne dir deinen eigenen Weg.

Deine Reise wird eine schmerzhafte sein. Nicht nur wegen der Angriffe der Roboter, die sich das Leben in den Bergen zu eigen gemacht haben, sondern wegen der warmen, aber häufig auch traumatischen Erinnerungen, die du unweigerlich wecken wirst, während du die Überreste deine Kindheit zertrümmerst.

Ein Spiel über Familie, Traditionen und das Dasein als Aussenseiter.

10 Kilogramm physischer Medien

Schwinge deinen Vorschlaghammer wie ein Rachewerkzeug und schlage mit ihm auf die Scharen von mechanischen Menschenabbildern und die Gebäude ein, die sie ihr Zuhause nennen. Aber kann die gewaltsame Katharsis deine Seele wirklich retten, oder wird sie den Schmerz am Ende nur noch schlimmer machen?

Im Herzen ein narratives Erlebnis

Du kannst deinen Geburtsort nicht dem Erdboden gleichmachen, ohne ein paar Geister der Vergangenheit zu wecken. Die filmischen Sequenzen dieser interaktiven Erzählung legen deine Ängste, Sehnsüchte und das verworrene Netz aus den Tugenden und Verfehlungen deiner Familie offen.

Ich wünschte, dir wäre ein Leben ohne Schmerz beschieden

Das Fleisch ist ein Quell des Leids und der vergifteten Körpersäfte. Erst jetzt, da ich befreit bin von Knochen, befreit von Hunger, kann ich dir sagen … Dass ich nie glücklicher war."