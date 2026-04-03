Viscerafest: Termin für PlayStation & Xbox

Fulqrum Publishing, Acid Man Games und Fire Plant Games haben einen Erscheinungstermin für "Viscerafest" auf PS5 und Xbox Series X verkündet. Demnach ist es schon nächste Woche soweit.

Konkret wird "Viscerafest" am 9. April auch für die aktuellsten Konsolen von Sony und Microsoft veröffentlicht. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen bestehen offenbar nicht. Nintendos Switch wird mi weiteren Jahresverlauf ebenfalls noch mit dem Ego-Shooter versorgt.

Bereits jetzt bekommen wir einen neuen Release Date Trailer zu den Konsolenfassungen von "Viscerafest" gezeigt. Dieser bietet 43 Sekunden lang hauptsächlich flotte In-Game-Sequenzen, aber das passt ja auch zum Genre.

"Viscerafest" ist bereits seit 14. April 2025 für den PC erhältlich.