Visions of Mana angekündigt

Mit "Visions of Mana", dem ersten Haupttitel der Mana-Reihe seit über fünfzehn Jahren, enthüllte Square Enix bei The Game Awards einen brandneuen Teil der beliebten Spielereihe. "Visions of Mana" kehrt zu den Action-RPG-Wurzeln der Serie zurück und bietet Spielern ein neues Abenteuer mit dem Protagonisten Val, einem Seelenwächter. Er beschützt eine Kindheitsfreundin, die von den Feen als Feuergeweihte auserwählt wurde und zum Mana-Baum reisen soll, um dem Manafluss neues Leben einzuhauchen.

Der Trailer gibt neben dem actionreichen Gameplay einen ersten Ausblick auf die neu gestaltete lebhafte Spielwelt, in der Spieler eine Vielzahl von atemberaubenden Umgebungen bereisen. Sie kämpfen gegen zahlreiche Gegner und Monster, wie die bei Fans beliebten Mümmler und erkunden eine Welt, in der die Kräfte der Natur und Elementargeister miteinander verbunden sind. Das überarbeitete Gameplay mit Echtzeitkämpfen in 3D ist ideal für Fans als auch Neueinsteiger.

Seit dem Debüt der Reihe im Jahr 1993 in Form von "Mystic Quest", einem Spin-off der "Final Fantasy"-Reihe, begeistern die Mana-Spiele ihr Publikum mit farbenfrohen Welten, atemberaubenden Umgebungen, herzerwärmenden Charakteren und High-Fantasy-Geschichten in verschiedensten Genres und auf zahlreichen Plattformen. Fans der Reihe können sich auf neue Designs ihrer beliebten Kreaturen von Airi Yoshioka, dem Illustrator der Mana-Reihe, sowie eine neue und fesselnde musikalische Untermalung von den Komponisten der Mana-Reihe, Hiroki Kikuta, Tsuyoshi Sekito und Ryo Yamazaki freuen.

"Ich freue mich sehr, mit Visions of Mana endlich den ersten Haupttitel der Mana-Reihe seit über fünfzehn Jahren bekanntgeben zu können. Das Entwicklerteam hat alles daran gesetzt, dass Visions of Mana der beliebten Reihe treu bleibt und dabei Fans und Neueinsteigern ein frisches Erlebnis mit einer brandneuen Story sowie neuen Charakteren und Spielmechaniken bietet. Wir können es kaum erwarten, bald weitere Details zum Spiel verraten zu können."

Masaru Oyamada, Produzent der Mana-Reihe

Zur Feier der Enthüllung von Visions of Mana hat der beliebte Künstler Haccan ein neues Teaser-Artwork erstellt, das einen Blick auf den charakteristischen Mana-Baum vor einer der bezaubernden Landschaften des Spiels gewährt und eine Auswahl der Charaktere zeigt, auf die man im Spiel treffen kann.

"Visions of Mana" wird 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Windows PCs und PC via Steam veröffentlicht.