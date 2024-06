Visions of Mana: Release Ende August

Square Enix enthüllte heute einen farbenfrohen, neuen Trailer für "Visions of Mana", den nächsten Teil der "Mana"-Reihe, welcher am 29. August 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.

Der Trailer gewährt auch einen Blick auf einige Gameplay-Features, darunter die Geisterreliquien – mystische Artefakte, denen die Macht der Elemente innewohnt. Durch die Geisterreliquien kann die Klasse gewechselt werden und im Kampf können neue Fähigkeiten erlangt werden. Jeder Charakter verfügt für jede Geisterreliquie über eine eigene Klasse. Dadurch können Spieler ihr Team für einen flexiblen und temporeichen Kampfstil anpassen. Ein bekanntes Merkmal kehrt in "Visions of Mana" ebenfalls zurück: Das Ringmenü im Kampf, mit dem man die Auseinandersetzung pausieren und die nächste Aktion planen kann. In der weiten, farbenfrohen Welt finden sich zudem Elementare Hürden, hinter denen sich neue Orte zur Erkundung oder Gegenstände verbergen.