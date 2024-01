Square Enix enthüllte während des Microsoft Developer Direct Showcase gestern Abend neue Details zu "Visions of Mana". Masaru Oyamada, Producer der Mana-Reihe, und Koichi Ishii, Schöpfer der Mana-Reihe, nahmen an dem Developer Showcase teil. Sie stellten die neu geschaffene Welt von Mana vor, gaben einen tieferen Einblick in den Entwicklungsprozess des Spiels und präsentierten das actiongeladene Gameplay.

Die neuen Gameplay- und Behind-the-Scenes-Aufnahmen präsentieren Fans die zentralen Gameplay-Features sowie viele Monster und Kreaturen aus "Visions of Mana". Producer Masaru Oyamada enthüllte neue Details zu den Kämpfen, einschliesslich dem neu hinzugefügten Luft-Kampfsystem.

"Visions of Mana" erscheint im Sommer 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC.