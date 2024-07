Visions of Mana: Neuer Trailer

Square Enix präsentiert einen neuen Trailer zu "Visions of Mana". Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier wird uns über fünf Minuten lang das Kampfsystem von "Visions of Mana" in bewegten Bildern vorgestellt. Das Material hat dabei den Titel "Battle and Elemental Vessels". Ausserdem gibt man bekannt, dass eine Demo des Action-Rollenspiels verfügbar ist. In dieser können wir drei Waffen für das Hauptspiel abstauben. Ein Trailer stimmt uns zusätzlich darauf ein:

"Visions of Mana" kehrt zu den Action-RPG-Wurzeln der Serie zurück und bietet uns ein neues Abenteuer mit dem Protagonisten Val, einem Seelenwächter. Er beschützt eine Kindheitsfreundin, die von den Feen als Feuergeweihte auserwählt wurde und zum Mana-Baum reisen soll, um dem Manafluss neues Leben einzuhauchen.

"Visions of Mana" erscheint im Sommer für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.