Datenklau bei Void Interactive

Entwickler und Publisher Void Interactive ist Opfer eines massiven Datenklaus geworden. Der dabei angerichtete Schaden ist beträchtlich.

Konkret wurden rund vier TB an Daten wurden gestohlen, darunter über 2,1 Millionen Dateien. Insider Gaming bekam inzwischen die Inhalte zu sehen, darunter den kompletten Quellcode von "Ready or Not" sowie Konsolenfassungen des Titels und Performance Tests. Es scheinen jedoch keinerlei persönliche Daten von Spielern oder Mitarbeitern von Void betroffen zu sein, sondern nur Informationen zum Spiel selbst. Der Name der Tätergruppierung wird übrigens nicht genannt.

Von Void Interactive stammt "Ready or Not". Der Ego-Shooter ging für den PC am 17. Dezember 2021 in den Early Access. Die Vollversion folgte fast genau zwei Jahre später am 13. Dezember 2023.