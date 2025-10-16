Bahn frei für Voidtrain

Ursprünglich für Herbst 2020 angekündigt, ist Voidtrain nun bereit, an den Start zu gehen. Nach wiederholten Verzögerungen und dem PC-Early Access Start im Mai 2023, können wir uns nun auf den Release der Vollversion am 07. November für Xbox Series X/S und PC freuen. Der Open-World-Survival-Craft-Titel rund um einen interdimensionalen Expresszug soll später auch für PlayStation 5 erscheinen. Entwicklerstudio und Publisher HypeTrain Digital verkündet diesen Meilenstein in einem aktuellen Trailer:

Über Voidtrain

"Du bist ein Lokführer, der in das seltsame und mysteriöse Void gestossen wird, eine Welt mit einer eigenen Geschichte, eigenen Regeln und einer eigenen Zukunft. Baue und werte deinen eigenen Zug auf, stelle mächtige Waffen her, bekämpfe verschiedene Gegner und überlebe die surrealen Landschaften des Void allein oder zusammen mit Freunden.

ERKUNDE DAS VOID

Erforsche eine riesige, sich ständig verändernde Welt voller Geheimnisse und einzigartiger Orte. Entdecke schwebende Inseln voller Rätsel und gefährlicher Fauna. Bahne dir deinen Weg durch Minenfelder und besuche Depots. Lerne die liebenswerten Rofleemo kennen und nimm sie in deine Crew auf. Das Void hat für alle viel zu bieten, die das Abenteuer suchen – also komm und nimm die Herausforderungen an!

BAU DEINEN ZUG

Du erweiterst deinen Zug nicht einfach nur, sondern wirst ihn von Grund auf selbst bauen! Beginne mit einer leeren Draisine und entwickle sie zu einem richtigen Zug mit mehreren Waggons und einer fortgeschrittenen Lok. Passe das Aussehen deines Zuges an und statte ihn mit allen möglichen Objekten aus – von Lagerräumen und Werkbänken bis hin zu Dekorationen und Tischen für Minispiele.

KÄMPFE UND ÜBERLEBE

Das Void ist ein gefährlicher Ort und du wirst auf deinem Abenteuer mit einer Vielzahl von Gegnern konfrontiert – von gewöhnlichen Soldaten bis hin zu blutrünstigen Haien. Stelle deine Waffen und Ausrüstung her und passe sie an, fliehe vor Verfolgern, stelle dich in den Arenen Wellen von Gegnern, räume Aussenposten und mach dich bereit, jederzeit um dein Leben zu kämpfen."