Voidtrain: Termin für PS5-Portierung

Publisher und Entwickler HypeTrain Digital hat einen Releasetermin für die PS5-Umsetzung von "Voidtrain" verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret wird "Voidtrain" am 31. Juli auch für Sonys aktuellste Konsole veröffentlicht. Inhaltliche oder technische Unterschiede zu den übrigen Fassungen scheinen nicht zu bestehen und weitere Versionen, etwa für Switch 2, sind wohl ebenfalls nicht angedacht.

Bereits im Oktober 2025 war ein Erscheinungstermin für die Xbox- und die PC-Version "Voidtrain" verkündet worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Voidtrain" ist schon seit 7. November 2025 für Xbox Series X und den PC erhältlich.