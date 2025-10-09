Voidwrought für PlayStation 5 und Xbox Series angekündigt

Entwicklerstudio Powersnake kündigt mit Unterstützung von Kwalee "Voidwrought" für PlayStation 5 und Xbox Series X/S an. Der Metroidvania-2D-Action-Plattformer ist derzeit für PC und Nintendo Switch verfügbar und soll "früh im Jahr 2026" um Sonys und Microsofts Konsolen erweitert werden. Darüber hinaus werden von Selecta Play realisierte physische Ausgaben für PlayStation 5 und Nintendo Switch in einer Standard- und Sammleredition angekündigt. Letztere kommt mit einer Aussenverpackung, einer Soundtrack-CD, einen Aufnäher, einen Metall-Pin und drei Charakter-Pins.

Über Voidwrought

"Mit der Ankunft des Roten Sterns bricht eine neue Ära an. Das Simulakrum aus dem Kokon will Sekret, das Blut der Götter, von den Monstrositäten sammeln, die es horten.

Voidwrought ist ein rasanter Action-Plattformer mit knackigen Sprungmechaniken, abwechslungsreichen Fähigkeiten und beeindruckenden Bosskämpfen. Finde mächtige Relikte und Seelen und rüste sie aus, um deinen Spielstil individuell anzupassen. Grabe in den Ruinen der Graustadt, um einen Schrein für loyales Gefolge zu errichten.

Grabungen unter die Oberfläche

Steige in die Welt unter der sternverbrannten Oberfläche herab und erforsche die multidimensionalen Tiefen. Erlebe die verdorbenen Feiern des Rats, verliere dich in den eisigen Tunneln der alten Gewässer und enthülle das düstere Schicksal der Verlassenen Expedition.

Dank präziser Steuerung, fesselnden Erkundungen und einer detailreichen Hintergrundgeschichte ist Voidwrought eine dynamische Erweiterung des modernen Metroidvania-Genres.

Entfessle alte Artefakte

Die Welt ist voller Schätze, die Gelehrte, Tapfere und Wahnsinnige erstreben. Streife durch die Hallen deines Schreins, zerpflücke die Überreste von besiegten Gottheiten und jage durch die entlegensten Ecken des Kosmos, um Objekte zu finden, die einzigartige Kräfte verleihen können.

Entdecke mehr als 50 Relikte und Seelen und rüste sie aus, von Spektralwaffen bis hin zu passiven Buffs, die zu dem Spielstil deiner Wahl passen.

Errichte deinen Schrein

Manche halten noch am Ursprungsglauben fest. Erweitere den Einfluss deines winzigen Kults und erweitere deine Grabungen in den Ruinen. Während dein Schrein und dein Gefolge wachsen, kommen neue Geheimnisse, Belohnungen und Schrecken ans Licht.

Features