Voidwrought: Termin für PS5 & Xbox Series X

Publisher Kwalee und Entwickler Powersnake haben einen Termin für die Umsetzungen von "Voidwrought" für PS5 und Xbox Series X bekanntgegeben. Demnach ist es sogar noch in dieser Woche soweit.

So wird "Voidwrought" schon ab übermorgen auch für die aktuellsten Konsolen von Sony und Microsoft erhältlich sein. Inhaltliche oder technische Unterschiede zu den anderen Fassungen scheinen nicht zu bestehen. Zu weiteren Versionen des Metroidvanias, etwa für Switch 2, wurde nichts gesagt.

Die Umsetzungen von "Voidwrought" für PS5 und Xbox Series X waren bereits im Oktober 2025 angekündigt worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Voidwrought" erschien bereits am 24. Oktober 2024 für Switch und den PC.