The Walking Dead: Destinies: Bahne deinen eigenen Weg

GameMill Entertainment und AMC gaben heute bekannt, dass "The Walking Dead: Destinies" am 17. November digital auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht wird. Das Veröffentlichungsdatum wurde mit einem brandneuen Gameplay-Trailer enthüllt, der die actiongeladenen Momente des Spiels sowie einige der entscheidenden Situationen zeigt, mit denen die Spieler konfrontiert werden, und die es ihnen ermöglichen, den Verlauf der Walking Dead-Geschichte zu verändern. Wirst du Rick oder Shane wählen, um die Gruppe zu führen? Wirst du dich zum Feind des Governors machen oder ihn für deine Sache gewinnen? Die Wahl liegt bei dir.

In diesem Third-Person-Action-Abenteuer startest du deine Reise als Rick Grimes, der allein in einem Krankenhaus erwacht, umgeben von Untoten. Sammle Verbündete und kämpfe dich durch die Walker-Apokalypse an ikonischen Orten aus The Walking Dead, darunter Atlanta, die Greene-Farm, das Gefängnis und Woodbury. In entscheidenden, von Wahlmöglichkeiten geprägten Momenten wirst du das Schicksal deiner Gruppe von Charakteren aus der Serie bestimmen. Helden und Schurken, Lebende und Tote – es liegt an dir zu entscheiden, ob du den Verlauf der Geschichte beibehalten oder deinen eigenen Weg durch die Welt von AMC's "The Walking Dead" einschlagen möchtest.