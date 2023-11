"The Walking Dead: Destinies" ist ab sofort digital für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Am 1. Dezember erscheint das Action-Adventure für PlayStation und Xbox im Einzelhandel sowie digital für PC. Ab dem 26. Januar ist "The Walking Dead: Destinies" auch für Nintendo Switch erhältlich.

Mit adrenalingeladenem Action-Gameplay können die Spieler den Verlauf der Geschichte von AMCs "The Walking Dead" verändern, indem sie eigene Entscheidungen treffen und sich den Konsequenzen stellen. Wählt man Rick oder Shane, um die Gruppe anzuführen? Macht man sich den Gouverneur zum Feind oder rekrutiert ihn für die eigene Sache? Das Schicksal wird es entscheiden.