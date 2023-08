The Walking Dead: Destinies angekündigt

GameMill und Flux Games kündigen "The Walking Dead: Destinies" an. Einen Trailer zu dem Action-Adventure hat man natürlich ebenfalls im Gepäck.

In "The Walking Dead: Destinies" können wir unser eigenes Team aus über 15 Charakteren aus der AMC-Serie zusammenstellen. Dazu gehören etwa Rick, Shane, Michonne, Daryl, Merle, Carol, Carl, Lori, Glenn, der Gouverneur und T-Dog.

"The Walking Dead: Destinies" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung, aber aktuell ohne Releasetermin.