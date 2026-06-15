The Walking Dead: Streets of Survival angekündigt

Trailmark Games und das Odaclick Game Studio stellen uns "The Walking Dead: Streets of Survival" für PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC vor. Weitere Informationen und einen Trailer hat man auch parat.

Bei "The Walking Dead: Streets of Survival" handelt es sich um ein Arcade-Prügelspiel im Universum von AMCs "The Walking Dead". Im Mittelpunkt stehen dabei die bekannten Überlebenden Rick Grimes, Daryl Dixon und Michonne, welche sich durch eine von Beissern überrannte Welt kämpfen. Die Spieler setzen dazu auf Combos, Waffenangriffe und Finisher, während sie gegen Horden Untoter sowie Saviors antreten.

Die Kampagne des Spiels basiert lose auf der "Totaler Krieg"-Storyline und interpretiert den Konflikt mit Negans Gruppe neu. Dabei führen die Wege durch bekannte Schauplätze wie Alexandria, Hilltop und das Sanctuary, welche durch dynamische Umgebungen und zusätzliche Gefahren erweitert werden. Neben menschlichen Gegnern stellen vor allem grosse Beisserhorden eine konstante Bedrohung dar.

Jeder spielbare Charakter bringt eigene Kampfstile und Fähigkeiten mit, welche sich an ihren bekannten Serienvorlagen orientieren. Ricks Magnum, Michonnes Katana und Daryls Armbrust prägen das Kampfsystem und sorgen für verschiedene Herangehensweisen im Gefecht.

Zudem bietet der Titel Bosskämpfe gegen ikonische Gegner wie etwa Winslow und den Well Walker sowie Konfrontationen mit Negan und Simon in mehreren Phasen. Ein Arcade-Modus mit konstant ansteigenden Schwierigkeitsgraden und wiederholbaren Herausforderungen rundet das Erlebnis ab und lädt dazu ein, die Kampfsysteme der Figuren zu meistern.

"The Walking Dead: Streets of Survival" hat noch keinen Releasetermin.