Wander Stars für PC und Konsolen verfügbar

Das von Paper Castle Games entwickelte und von Fellow Traveller publizierte "Wander Stars" ist nun für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erhältlich. Der Launch des von Animes der 1990er-Jahre inspirierten RPGs wird gebührend mit einem Trailer gefeiert:

Über Wander Stars

"Finde mit dem ungleichen Paar Ringo, einer jungen Kampfkünstlerin auf der Suche nach ihrem Bruder, und Wolfe, einem geheimnisvollen Schurken auf der Flucht vor seiner Vergangenheit, die Teile der sagenumwobenen Wanderstar-Karte. In zehn von Animes inspirierten "Folgen" voller Abenteuer müssen Ringo und Wolfe zusammenarbeiten, um Antworten zu finden, alte Fehler wiedergutzumachen und durch das Universum zu reisen. Wer weiss, vielleicht schaffen sie es ja sogar irgendwann, miteinander auszukommen!

Ausgebildet in den Lehren von Kiai, einer magischen Kampfkunstart und ausserdem der spannendsten Art der Fernsehunterhaltung im gesamten Universum, kann Ringo Wörter kombinieren, um eigene Angriffe in heftigen rundenbasierten Kämpfen zu entfesseln. Besiege auf deinem Weg zur Kiai-Meisterin furchteinflössende Weltraumpiraten, geheimnisvolle Schurken, niedliche Hexen, kriminelle Highschool-Schüler und geschickte Kampfkünstler – oder freunde dich mit ihnen an.

BENUTZE DEINE WÖRTER

Erschaffe durch Kombinieren von Wörtern eigene Angriffe bis zur Grenze deiner Geiststufe. Je mehr Geist du besitzt, umso mehr Plätze für Wörter stehen dir zur Verfügung, und umso mächtigere und komplexere Aktionen kannst du ausführen.

Alle Wörter haben Abklingzeiten, und Gegner können entweder schwach oder stark gegenüber bestimmten Angriffen oder Elementen sein. Da du das aber erst im Kampf gegen sie herausfindest, musst du darauf vorbereitet sein, dein Improvisationstalent einzusetzen.

SAMMLE SIE ALLE

Die über 200 im Spiel sammelbaren Wörtern bieten dir eine fast unendliche Anzahl durchführbarer einzigartiger Angriffe. Während du Ringos Vokabular erweiterst, musst du genau darauf achten, mit welchen Wörtern du in den Kampf ziehst. Baue Strategien auf deiner Mischung aus Kategorien auf, kombiniere beleidigende und verteidigende Wörter, und verschaffe dir Möglichkeiten, auf Schwächen und Stärken deiner Gegner einzugehen. Optimiere den Umgang mit Abklingzeiten – und achte natürlich auch darauf, welche Angriff am coolsten klingen!

Das Ergebnis ist ein zugängliches, auf Anhieb unterhaltsames, aber auch komplexes Kampfsystem.

NUTZE PEP-UPS

Der Grundethos der Kampfkunst Kiai besteht darin, ehrenhaft zu kämpfen. Einen Gegner auf diese Weise zu besiegen kann die grössten Rivalen schnell zu allerbesten Freunden werden lassen! Freunde dich mit ihnen an, um ihre aufmunternden Worte in Form nützlicher Pep-ups zu erhalten, die dir nach dem Ausrüsten besondere Boni im Kampf einbringen.

DIE STERNE RUFEN

Reise auf einer wahren Achterbahnfahrt voller Abenteuer durch das Universum, um die Teile der Wanderstar-Karte zu finden, Ringos verschwundenen Bruder aufzuspüren und Fragen zu Wolfes geheimnisvoller Vergangenheit zu beantworten.

UNGLEICHE VERBÜNDETE

Unterwegs stellst du eine Gruppe aus schillernden Charakteren mit jeweils eigenen Motiven zusammen. Auch wenn sie sich anfangs vielleicht nicht verstehen, wirst du das auf deinem nervenaufreibenden Weltraumabenteuer bestimmt gedeichselt kriegen! Und keine Sorge: Selbst wenn die Spur mal kalt ist, sind diese wandelnden Sterne dafür bestimmt, einander zu finden ..."