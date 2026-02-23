Wanderburg: Demo veröffentlicht

Entwickler Randwerk gab bekannt dass ihr Open-World-Roguelike "Wanderburg" heute eine spielbare Demo im Rahmen des Steam Next Fest erhalten hat.

"Seit unserem Playtest im Dezember haben wir hart daran gearbeitet, das Feedback der Spieler in zahlreiche Verbesserungen und spannende neue Inhalte umzusetzen. Jetzt können wir es kaum erwarten, dies zum ersten Mal öffentlich während des Steam Next Fest zu teilen."

Till Freitag, CoGründer von Randwerk

Inspiriert von "Mortal Engines" und "Das wandelnde Schloss", ist "Wanderburg" ein minimalistisches Open-World-Roguelike in einem Ökosystem aus Schlössern auf Rädern. Verschlinge, wachse, verbessere deine Festung und überlebe! Schalte neue Waffen frei, baue dein Schloss aus und entdecke eine prozedural generierte Karte.

"Wanderburg" feierte einen fulminanten Durchbruch während der Enthüllung auf der PC Gaming Show 2025; der damalige Trailer erreichte seitdem über 470'000 Aufrufe. Das Spiel verzeichnete während des letzten geschlossenen Playtests stolze 126'000 Teilnehmer.

Die Demo ist ab sofort bis zum 2. März im Rahmen des Steam Next Fest verfügbar.