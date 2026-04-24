Wanderstop auch für Switch & Switch 2

Publisher Annapurna Interactive und Entwickler Ivy Road haben "Wanderstop" auch für Switch und Switch 2 in Aussicht gestellt. Einen Erscheinungstermin für die Umsetzungen hat man ebenfalls genannt.

So wird "Wanderstop" am 23. Juni auch für die beiden Hybridkonsolen von Nintendo veröffentlicht. Unterschiede zwischen den beiden Versionen bestehen offenbar nicht und zu eventuellen Exklusivinhalten wurde ebenfalls nichts gesagt. Folglich dürfte uns hier schlicht eine originalgetreue Portierung erwarten.

Für den PC wurde bereits eine spielbare Demo von "Wanderstop" veröffentlicht. Sie kann an dieser Stelle heruntergeladen werden.

"Wanderstop" ist schon seit 11. März 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.