Wanderstop terminiert

Im Oktober hat Annapurna Interactive noch verkündet, dass sich der Release von "Wanderstop" nach hinten verschiebt. Jetzt nennt man jedoch ein konkretes neues Datum.

So ist "Wanderstop" ab 11. März 2025 für PS5 und den PC erhältlich. Ein Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

Bei "Wanderstop" handelt es sich um ein erzählerisches und gemütliches Spiel, in dem wir als Alta, einer gescheiterten Kämpferin, in einem verzauberten Teeladen in einem Wald arbeiten. Obwohl Alta eigentlich nicht dort sein will, kümmert sie sich um die durchreisenden Gäste und erfährt deren Geschichten, während sie Tee zubereitet.

"Wanderstop" war auf dem Summer Game Fest im Juni erstmals offiziell vorgestellt worden.