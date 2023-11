Wantless: Solace at World’s End jetzt im Early Access

Twin Sails Interactives und Drop Rate Studios‘ psychologisches, rundenbasiertes Taktik-RPG "Wantless: Solace at World's End" ist ab heute im Early Access verfügbar. Ihr versetzt euch in die gequälten Seelen ihrer Patienten und bekämpft deren innere Dämonen, während ihr versucht, eure Erinnerungen zu bewahren - oder die Konsequenzen zu tragen. Im Launch-Trailer des Spiels machen sie sich bereit, den schmalen Grat der Moral in einer sterbenden Welt zu beschreiten.

In "Wantless: Solace at World's End" übernehmt ihr die Rolle von Eiris, einer der letzten Transporteure der Welt - Ärzte, die in die Psyche von Patienten eindringen, um deren Leiden in dynamischen rundenbasierten Kämpfen zu lindern. Ihr entwickelt eure eigenen Fähigkeiten mit einem tiefgreifenden Fertigkeiten-Schmiedesystem, um euch gegen die Schrecken zu behaupten, die euch in eurem Inneren manifestieren. Jede Transposition hat ihre eigenen, zufällig generierten Ziele, Biome und Belohnungen – Ihr müsst bereit sein, zu verlieren, euch für euren nächsten Sieg zu rüsten und eure eigene Angst im Zaum zu halten!