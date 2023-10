Wantless: Solace at World’s End - Taktik-RPG

Twin Sails Interactive und Drop Rate Studio haben heute bekanntgegeben, dass ihr psychologisches rundenbasiertes Taktik-RPG Wantless: "Solace at World’s End" am 8. November auf Steam in den Early Access startet. In Wantless agieren Spieler als der letzte Transposer, der in die Psyche seiner Patienten eintaucht, um sie von ihren Leiden zu befreien.

"Wantless" ist ein dynamisches Taktik-RPG, das einen ausgeprägten Fokus auf Skill-Crafting mit herausfordernden rundenbasierten Kämpfen verbindet. Im weissen Kittel von Eiris stellen sich Spieler manifestiertem Grauen und balancieren auf dem dünnen Drahtseil der Ethik in einer sterbenden Welt. Sie beamen sich in die gequälte Psyche ihrer Patienten, um ihre Leiden zu bekämpfen, ihre Erinnerungen zu bewahren oder die Konsequenzen zu tragen.

Jede Handlung von Eiris stärkt auch jeden Gegner im Raum. Je mehr der Spieler handelt, desto mehr Ressourcen erhält jeder einzelne Kontrahent – es ist deshalb klug, sich die Umgebung zu Nutzen zu machen, um in jeder Transposition die Oberhand zurückzugewinnen. Ob es sich nun um mit Bedacht platzierten Sprengstoff oder um Pfützen schädlicher Giftbrühe handelt, um das Ausnutzen des Terrains kommt man in den gnadenlosen Taktikkämpfen nicht herum.

Eiris hat zudem Zugriff auf ein tiefgreifendes Skill-System, bei dem alle Aspekte eines Skills wie Effekt, Form, Reichweite und mehr modifiziert werden können. Nahkampf-Kombos, Todesregen aus der Ferne oder Schlachtfeldmanipulation – es bleibt dem Spieler selbst überlassen, wie er an die Kämpfe herangehen und Eiris mit jedem Run verbessern möchte. Jede Transposition bietet ihre eigenen zufallsgenerierten Ziele, Biome und Belohnungen. Spieler können sich darauf einstellen, zu verlieren, sich aufzurappeln und ihre eigenen Ängste in Zaum halten zu müssen.