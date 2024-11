Trailer zu War of the Worlds: Siberia veröffentlicht

Die Ereignisse von H.G. Wells Science-Fiction-Roman "Krieg der Welten" spielen im Vereinigten Königreichs. Da es sich bei der Invasion durch Ausserirdische um ein globales Ereignis handelt, stellt das derzeit entwickelte "War of the Worlds: Siberia" die Frage, wie eine Belagerung im Russland des 19. Jahrhunderts aussehen würde. Ein heute veröffentlichter Trailer lässt uns einen ersten Blick auf dieses Szenario werfen, inklusive kurzen Gameplay-Szenen:

Es beginnt wie ein historisches Action-Adventure und entpuppt sich erst mit Erscheinen der berühmt-berüchtigten "Tripods" als eine Interpretation von "Krieg der Welten". Angesetzt in der damaligen Hauptstadt Petrograd im Jahr 1896 (heute Sankt Petersburg) versetzt uns "War of the Worlds: Siberia" in die Rolle eines Überlebenden, der wie der Titel bereits verrät, mit anderen Überlebenden in den Osten des riesigen russischen Imperiums, nach Sibirien, flieht. Die Levels mit, im Trailer deutlich werdend, viel Liebe zum Detail, sind linear gestaltet. Das für PC angekündigte Spiel von 1C Game Studio hat noch keinen Release-Termin. Weitere Informationen findet ihr auf der Website des Spiels unter diesem Link.