Warframe ab sofort für Switch 2 erhältlich

Der Free-to-Play-Hit „Warframe“ ist ab sofort auch für die Nintendo Switch 2 erhältlich. Entwickler Digital Extremes bringt den Online-Shooter damit auf eine weitere Plattform, nachdem das Spiel zuvor bereits für Switch 1 erhältich gewesen ist.

Die neue Version ist seit dem 25. März 2026 weltweit verfügbar und bietet zahlreiche technische Verbesserungen gegenüber der ursprünglichen Switch-Fassung.

Zu den wichtigsten Upgrades zählen eine Zielauflösung von 1080p sowie 60 FPS. Darüber hinaus unterstützt die Switch-2-Version moderne Features wie DLSS, verbesserte Beleuchtung, höher aufgelöste Texturen und schnellere Ladezeiten.

Auch technisch geht das Spiel neue Wege: So wird unter anderem die Mausfunktion der neuen Joy-Con-Controller unterstützt, was insbesondere beim Zielen zusätzliche Präzision ermöglichen soll.

Zum Launch gibt es zudem einen Bonus für Spieler: Wer sich bis zum 15. April einloggt, erhält das sogenannte Ambimanus Pack kostenlos.