Warframe: Frische Infos zur nativen Switch-2-Version

Inzwischen wurden neue Informationen zur nativen Switch-2-Umsetzung von "Warframe" veröffentlicht. Diese stammen direkt von Entwickler und Publisher Digital Extremes.

So will Digital Extremes auf der aktuellsten Nintendo-Hardware ein signifikant verbessertes Spielerlebnis abliefern als bei der bisherigen abwärtskompatiblen Fassung: Genannt werden dabei etwa flüssigere Darstellung, präzisere Steuerung und eine insgesamt höhere technische Qualität. Weitere Details dazu will das Studio zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen. Einen Releasetermin oder ein entsprechendes Fenster nennt man leider noch nicht.

Die Entwicklung einer nativen Switch-2-Portierung von "Warframe" war bereits im vergangenen November bestätigt worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Warframe" ist schon für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS und den PC erhältlich.