Warframe: Termin für das Switch-2-Upgrade

Digital Extremes hat einen konkreten Termin für das Switch-2-Upgrade von "Warframe" verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Demnach wird das Switch-2-Upgrade von "Warframe" ab 25. März verfügbar sein Simultan wird auch für sämtliche Plattformen mit "The Shadowgrapher" das nächste grössere Update verfügbar sein. Schon jetzt stimmt uns ein Release Date Trailer genau 37 Sekunden überwiegend mit atmosphärischen Rendersequenzen darauf ein.

Schon im Januar hatte Digital Extremes einige Details zur nativen Switch-2-Version von "Warframe" verraten. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Warframe" ist bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.