Warframe kommt nativ für Switch 2

Entwickler und Publisher Digital Extremes hat jetzt auch eine native Version von "Warframe" für Switch 2 in Aussicht gestellt. Ein Releasefenster dafür nannte man ebenfalls.

So sagte Digital Extremes im Rahmen eines Livestreams, dass "Warframe" irgendwann im Laufe des nächsten Jahres auch in nativer Form für die zweite Switch-Generation verfügbar sein wird. Genauere Details dazu werden bis zum Release natürlich noch folgen.

Bereits im Juli hatte sich Digital Extremes zu einer Switch-2-Version von "Warframe" geäussert. Damals sagte man ganz klar, dass man diese zwar sehr gerne auf die Beine stellen würde, aber bisher schlicht und ergreifend noch kein entsprechendes Dev Kit erhalten habe. Das hat sich seitdem offenbar geändert.

"Warframe" ist schon für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS und den PC erhältlich.