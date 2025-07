Wargroove 2 auch für iOS & Android

Chucklefish kündigt sein "Wargroove 2" auch für iOS und Android an. Die sogenannte "Pocket Edition" des Spiels wird sogar noch in diesem Monat veröffentlicht.

So ist die "Pocket Edition" von "Wargroove 2" bereits ab 30. Juli für iOS und Android erhältlich. En Trailer stimmt uns jetzt schonmal mit charmanten In-Game-Sequenzen eine Minute lang darauf ein.

In "Wargroove 2" gilt es, seinen Verstand zu nutzen, um rundenbasierte Schlachten zu schlagen – zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Der Titel glänzt mit seiner charakteristischen Pixelgrafik und einer komplexen Geschichte. Er kombiniert drei Feldzüge mit einem neuen Roguelike-Spielmodus und einer Riege frischer Kommandanten. Erstmals treten auch die Faahri in Aktion, eine jüngst entdeckte Truppe des Mäusevolks.

"Wargroove 2" erschien bereits für Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.