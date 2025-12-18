Warhammer 40.000: Mechanicus II hat ein Releasefenster

Publisher Kasedo Games und Entwickler Bulwark Studios haben ein ungefähres Releasefenster für "Warhammer 40.000: Mechanicus II" verkündet. Ausserdem zeigte man neues Material aus dem Strategiespiel.
Demnach wird "Warhammer 40.000: Mechanicus II" irgendwann im Frühjahr 2026 erscheinen. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC angegeben.
Ausserdem zeigt man neues Material aus "Warhammer 40.000: Mechanicus II". So werden uns in einem Deep Dive mehr als vier Minuten lang die beiden Leader Scaevola und Ominekh genauer vorgestellt. Gameplay gibt es in diesem Kontext natürlich ebenfalls zu sehen.
"Warhammer 40.000: Mechanicus II" war im Mai 2024 angekündigt worden.