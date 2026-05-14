Warhammer 40.000: Mechanicus II hat einen Termin

Publisher Kasedo Games und Entwickler Bulwark Studios haben den Releasetermin von "Warhammer 40.000: Mechanicus II" verkündet. Demnach ist es schon nächste Woche soweit.

Konkret wird "Warhammer 40.000: Mechanicus II" ab 21. Mai, also nächsten Donnerstag, erhältlich sein. Die Plattformen waren mit PS5, Xbox Series X und dem PC ja schon länger bekannt. Weitere Umsetzungen des Strategietitels, etwa für Switch 2, sind wohl nicht in Planung.

Schon jetzt bekommen wir einen weiteren Deep Dive zu zwei Leadern aus "Warhammer 40.000: Mechanicus II" gezeigt. Darin stellt man uns Videx und Obasis näher vor.

Bereits im Dezember 2025 wurde ein Releasefenster für "Warhammer 40.000: Mechanicus II" verkündet. In diesem Zusammenhang wurden uns auch die beiden Leader Scaevola und Ominekh präsentiert. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Warhammer 40.000: Mechanicus II" war im Mai 2024 angekündigt worden.