Warhammer 40,000: Rogue Trader DLC 3 ist jetzt verfügbar

Owlcat Games veröffentlicht heute DLC 3, "The Infinite Museion", für "Warhammer 40,000: Rogue Trader" für PC, PlayStation und Xbox. Ein Trailer mit Musik von Colm R. McGuiness begleitet die Veröffentlichung.

In der Erweiterung weckt ihr als Rogue Trader die Aufmerksamkeit des Necron-Overlords Trazyn dem Unendlichen und findet euch auf einer Schatzsuche wieder. In The Infinite Museion unternehmt ihr Expeditionen, die die Geschichte der von Valancius-Dynastie beleuchten. Dabei deckt ihr Geheimnisse auf, bergt Artefakte und werdet durch eine Allianz in Trazyns Machenschaften verstrickt. Sein Interesse an der Dynastie könnte diese verändern.

Während des Abenteuers, das in die Hauptstory integriert ist, trefft ihr auf Eogunn Februs. Der Xenarite Tech-Priest sucht nach verbotenem Wissen und kann als Begleiter rekrutiert werden. Eogunn und sein Servoschädel Nuncius unterstützen euch im Kampf und bringen das Upgrade-System Bionics mit. Durch dieses erhalten der Lord Captain und die Begleiter neue Fähigkeiten. Dies hilft euch bei Kämpfen gegen neue Gegner an verschiedenen Orten, zu denen auch Trazyns Schatzkammer gehört.