Geschlossene Beta von Warhammer 40.000: Rogue Trader gestartet

Owlcat Games weist darauf hin, dass die geschlossene Beta von "Warhammer 40.000: Rogue Trader" begonnen hat. Einen neuen Trailer zeigt man auch.

Die Closed Beta von "Warhammer 40.000: Rogue Trader" erweitert die Anzahl der verfügbaren Inhalte und bietet Zugang zum Prolog den ersten drei Kapiteln des Spiels. Die Erforscher der Koronus-Weite erhalten Zugriff auf Stunden voller neuer Abenteuer, aufregender Quests, treffen auf neue Feinde sowie Freunde und erfahren, wie alles begann.

Die Beta von "Warhammer 40.000: Rogue Trader" lässt Spieler am Anfang starten. Sie erarbeiten sich die Position Lord Captain im Prolog und in Act I, erleben Act II (bereits in der Closed Alpha) und begeben sich schliesslich in die dunkle Stadt Commorragh, Heimat des bösartigen Drukhari, in Act III. Neben zusätzlichen Begleitern wird auch die Charakter-Erstellung eingeführt.