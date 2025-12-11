Warhammer 40.000: Rogue Trader (NSW2) im Launch-Trailer

Dank der Gnade des Gott-Imperators landet "Warhammer 40.000: Rogue Trader" heute auf der Nintendo Switch 2. Nach dem auf PC, PlayStation and Xbox vor fast genau zwei Jahren, könnt ihr nun auf der Switch 2 erstmals in die düstere und opulente Welt des CRPG eintauchen.

"Warhammer 40.000: Rogue Trader" ist das erste in der Welt von "Warhammer 40.000" angesiedelte Spiel für Switch 2. Es umfasst das Basisspiel mit all seinen bisherigen Updates mit über hundert Stunden Spielzeit. Die beiden DLCs "Void Shadows" und "Lex Imperialis" sind noch nicht für Switch 2 verfügbar, werden aber in Zukunft folgen.