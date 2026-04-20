Neue Begleiter für Warhammer 40,000: Dark Heresy und Rogue Trader

Owlcat Games hat Details zu zwei Begleitern für ihre Warhammer-Titel veröffentlicht. Während ein Trailer Einblicke in einen Charakter für das kommende "Dark Heresy" gibt, wurde für "Rogue Trader" ein neuer Gefährte angekündigt, der mit dem dritten DLC erscheinen wird.

Dark Heresy: Haymar Devos

Haymar Devos stammt von Catachan, einer gefährlichen Todeswelt des Imperiums. Als ehemaliger Elitesoldat der Catachan Devils verfügt er über eine Ausbildung im Fern- und Nahkampf. In "Dark Heresy" agiert er als Mitglied der Inquisition im Calixis-Sektor.

Durch seine Herkunft ist er ein Überlebenskünstler. In eurer Gruppe übernimmt er die Rolle eines Soldaten, der zudem über eine scharfe Beobachtungsgabe verfügt. Dies hilft euch dabei, auf Scintilla Indizien zu analysieren und Zusammenhänge zu verstehen. Der Charakter ist bereits in der Alpha-Version des Spiels verfügbar.

Rogue Trader: Eogunn Februs

Mit der Erweiterung "The Infinite Museion" (DLC 3) stösst der Tech-Priest Eogunn Februs zu eurer Crew. Er gehört der Xenarite-Sekte des Adeptus Mechanicus an und sucht zusammen mit seinem Servo-Schädel Nuncius nach verbotenem Wissen. Die neue Handlung dreht sich dabei um den Necron Overlord Trazyn.