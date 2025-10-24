Warhammer 40.000: Rogue Trader: Dezember-Termin für Switch-2-Umsetzung

Entwickler Owlcat Games hat einen Erscheinungstermin für die Switch-2-Portierung von "Warhammer 40.000: Rogue Trader" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis Dezember gedulden.

Konkret ist "Warhammer 40.000: Rogue Trader" ab 11. Dezember auch für Switch 2 erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht und stimmt uns 52 Sekunden lang mit flotten In-Game-Sequenzen auf die Umsetzung ein.

Die Switch-2-Version von "Warhammer 40.000: Rogue Trader" war erst in der vergangenen Woche in Aussicht gestellt worden, damals jedoch noch ohne Releasetermin. Ein erster Trailer wurde ebenfalls dazu gezeigt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Warhammer 40.000: Rogue Trader" erschien am 7. Dezember 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC.