Warhammer 40.000: Rogue Trader feiert ersten Geburtstag

Entwickler Owlcat Games weist darauf hin, dass "Warhammer 40.000: Rogue Trader" gerade seinen ersten Geburtstag feiert. Dieser Anlass wird natürlich angemessen gewürdigt.

So hat Owlcat Games zunächst einmal einen schicken neuen Trailer zu "Warhammer 40.000: Rogue Trader" veröffentlicht. Ausserdem ist Patch 1.3 für das Spiel verfügbar. Dieser verbessert etwa die alten Zwischensequenzen und fügt sogar neue hinzu. Ausserdem wurde unter anderem die Vertonung in vielen Bereichen optimiert und es gibt eine Menge neuer Items zu entdecken. Sämtliche Details dazu können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

Als klassisches cRPG ist "Warhammer 40,000: Rogue Trader" in grossen Teilen von den Entscheidungen des Spielers geprägt. Je nachdem, welchen Weg der Freihändler wählt, verändern sich die Koronus-Weite und ihre Entitäten, was frische Spielmöglichkeiten eröffnet. Eine dieser Entitäten, die in dem Trailer gezeigt wird, ist Inquisitor Xavier Calcazar. Die Macht und Autorität, welche er ausübt, reichen aus, um einen Freihändler vor Neid erblassen zu lassen. Ein einziges Gespräch mit Lord Calcazar kann die Spieler auf den Pfad des pflichtbewussten Dienstes für den Imperator führen oder ihr Erbe mit dem Mal der Ketzerei beflecken.

"Warhammer 40.000: Rogue Trader" erschien am 7. Dezember 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC.