Warhammer 40.000: Rogue Trader mit zeitlich begrenztem Modus

Entwickler Owlcat Games hat einen zeitlich begrenzten Modus für "Warhammer 40.000: Rogue Trader" vorgestellt. Einen Trailer dazu zeigt man auch.

Hier wird uns die sogenannte "Grim Darkness Challenge" für "Warhammer 40.000: Rogue Trader" 40 Sekunden lang präsentiert. Sie ist seit gestern und noch bis zum 4. November verfügbar.

Die "Grim Darkness Challenge" für "Warhammer 40.000: Rogue Trader" ist die ultimative Prüfung, die nur für die kühnsten und am besten vorbereiteten Lordkapitäne gedacht ist. Wir haben darin nur einen einzigen Spielstand, um zu versuchen, die epische Reise durch die Ausdehnung von Koronus zu beenden. Da es keine zweite Chance gibt, müssen wir mit den Konsequenzen all unserer Handlungen und Entscheidungen leben. Wenn unsere Gruppe oder unser Raumschiff besiegt wird, ist die Reise durch die namensgebende grimmige Dunkelheit beendet.

Als klassisches cRPG ist "Warhammer 40,000: Rogue Trader" in grossen Teilen von den Entscheidungen des Spielers geprägt. Je nachdem, welchen Weg der Freihändler wählt, verändern sich die Koronus-Weite und ihre Entitäten, was frische Spielmöglichkeiten eröffnet. Eine dieser Entitäten, die in dem Trailer gezeigt wird, ist Inquisitor Xavier Calcazar. Die Macht und Autorität, welche er ausübt, reichen aus, um einen Freihändler vor Neid erblassen zu lassen. Ein einziges Gespräch mit Lord Calcazar kann die Spieler auf den Pfad des pflichtbewussten Dienstes für den Imperator führen oder ihr Erbe mit dem Mal der Ketzerei beflecken.

"Warhammer 40.000: Rogue Trader" erschien am 7. Dezember 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC.