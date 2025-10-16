Warhammer 40.000: Rogue Trader auch für Switch 2

Owlcat Games hat eine Portierung von "Warhammer 40.000: Rogue Trader" für Switch 2 angekündigt. Einen ersten Trailer dazu hatte man ebenfalls im Gepäck.

Hier wird uns die Switch-2-Umsetzung von "Warhammer 40.000: Rogue Trader" exakt 50 Sekunden lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei zeigt man eine packende Mischung aus Story- und Gameplaysequenzen. Einen konkreten Releasetermin nennt man aber leider noch nicht. Auch zu eventuellen Unterschieden zu den anderen Fassungen ist bisher nichts bekannt.

Bisher wurden zwei Erweiterungen für "Warhammer 40.000: Rogue Trader" veröffentlicht. Sie heissen "Void Shadows" und "Lex Imperialis".

"Warhammer 40.000: Rogue Trader" erschien am 7. Dezember 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC.