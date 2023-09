Warhammer 40.000: Rogue Trader terminiert

"Warhammer 40.000: Rogue Trader" wurde im Juni 2022 angekündigt. Nun hat Owlcat Games einen konkreten Releasetermin verkündet.

Demnach erscheint "Warhammer 40.000: Rogue Trader" am 7. Dezember für PS5, Xbox Series X und den PC. Über einen neuen Release Date Trailer freuen wir uns schon jetzt.

In "Warhammer 40,000: Rogue Trader" schlüpfen wir in die Rolle eines Freihändlers, der in der Koronus Expanse, einem weitläufigen Sektor des Weltraums, operiert. Wir können die Region erkunden, Handel treiben, Abenteuer erleben und unser eigenes Imperium aufbauen. Der Titel bietet grosse Freiheiten in Bezug auf die Spielweise: Spieler können sich entscheiden, ob sie zu dem Imperium loyal sind oder sich mit den Feinden der Menschheit verbünden. Sie können die eigenen Gefährten rekrutieren und ihre Fähigkeiten verbessern. Und sie können die Spielwelt auf ihre Weise erkunden, indem sie sich für diverse Quests und Aufgaben entscheiden.