Warhammer 40K: Rogue Trader - Void Shadows

CRPG-Entwickler- und Publisher Owlcat Games lädt euch ab heute ein, in "Void Shadows", der ersten Erweiterung zu "Warhammer 40,000: Rogue Trader", Bedrohungen aus den Tiefen ihres eigenen Leerenschiffs auszumerzen. Die Erweiterung ist jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich und liefert viele Stunden brandneuer Inhalte, die komplett in die Hauptstory integriert sind.

In der fesselnden neuen Story taucht ihr in der Rolle des Lord Captain tiefer in das Leben der Bewohner des Leerenschiffs ein und stellt euch einer dunklen Bedrohung aus den tiefsten Winkeln des Schiffs: Dem Kult der Genstehler. Diese abartige Xenos-Variante agiert aus den Schatten heraus und infiziert die Crew mit dem eigenen genetischen Code, um sie zu konvertieren und langsam ihren eigenen, perversen Zielen unterzuordnen.