Alle Informationen aus dem Warhammer Skulls Showcase

Der Warhammer Skulls Showcase ist Geschichte und wir haben sämtliche Informationen daraus kompakt für euch zusammengestellt:

Warhammer 40,000: Boltgun 2

Erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC

Warhammer 40,000: Dark Heresy

Kommt irgendwann einmal für PS5, Xbox Series X und den PC, aber der Ankündigungstrailer macht schonmal was her

Warhammer 40.000: Rogue Trader

Dessen zweite Erweiterung, "Lex Imperialis", hat mit dem 24. Juni jetzt einen Releasetermin.

Als klassisches cRPG ist "Warhammer 40,000: Rogue Trader" in grossen Teilen von den Entscheidungen des Spielers geprägt. Je nachdem, welchen Weg der Freihändler wählt, verändern sich die Koronus-Weite und ihre Entitäten, was frische Spielmöglichkeiten eröffnet. Eine dieser Entitäten, die in dem Trailer gezeigt wird, ist Inquisitor Xavier Calcazar. Die Macht und Autorität, welche er ausübt, reichen aus, um einen Freihändler vor Neid erblassen zu lassen. Ein einziges Gespräch mit Lord Calcazar kann die Spieler auf den Pfad des pflichtbewussten Dienstes für den Imperator führen oder ihr Erbe mit dem Mal der Ketzerei beflecken.

"Warhammer 40.000: Rogue Trader" erschien am 7. Dezember 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC.

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Wird am 26 Juni dank eines kostenlosen Updates mit einem Siege-Mode ergänzt

"Warhammer 40.000: Space Marine II" soll gleichzeitig noch jahrelang unterstützt werden. So steht etwa Patch 7.0 auf dem Programm, der unter anderem private PvP-Lobbys hinzufügt.

"Warhammer 40.000: Space Marine II" spielt während des vierten Tyranidenkriegs in der Ära Indomitus, dem Zeitalter des Dunklen Imperiums. Wie bereits im Vorgänger übernehmen wir die Rolle des Space Marine Captain Titus, den wir aus der Third-Person-Perspektive steuern.

"Warhammer 40.000: Space Marine II" erschien am 9. September 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.

Warhammer 40.000: Dawn of War

Bekommt eine Definitive Edition, aber die ist bisher noch unterminiert

Warhammer 40.000: Space Marine

Davon erscheint die sogenannte Master Crafted Edition am 10. Juni für PS5, Xbox Series X und den PC