Warhammer 40,000: Dark Heresy: Alpha-Beginn verschoben

Owlcat Games hat den Beginn des Alpha-Tests von "Warhammer 40,000: Dark Heresy" leicht nach hinten verschoben. Eigentlich sollte es schon gestern soweit sein.

Nun gibt man per Pressemitteilung bekannt, dass sich der Beginn des Alpha-Tests von "Warhammer 40,000: Dark Heresy" auf morgen verschiebt. Bei den letzten Überprüfungen vor der Veröffentlichung stiess das Team demnach auf Probleme, die das Spielerlebnis insgesamt beeinträchtigt hätten. Owlcat möchte den Spielern ein fesselndes, storylastiges Erlebnis bieten und ist überzeugt, dass dies am besten gelingt, indem die Veröffentlichung der Alpha-Version verschoben wird. Und bis morgen ist es ja auch nicht mehr so furchtbar lange hin.

Im November war ein Charakter-Trailer zu Cogg aus "Warhammer 40,000: Dark Heresy" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Warhammer 40,000: Dark Heresy" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.