Warhammer 40,000: Dark Heresy: Packender Charakter-Trailer

Owlcat Games hat einen neuen Charakter-Trailer zu "Warhammer 40,000: Dark Heresy" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Cogg aus "Warhammer 40,000: Dark Heresy" genau 53 Sekunden lang mit teilweise packenden Szenen näher vorgestellt. Er ist auch Teil des Alpha-Tests, welcher am 16. Dezember beginnt.

Cogg gehört zur Unterart der Abhumanen namens Ogryn. Diese mutierten Riesen sind robust, stark und nicht besonders schlau, aber dem Imperium der Menschheit gegenüber extrem loyal. Auch wenn er nicht gerade der Hellste ist, denkt Cogg dank seiner biochemischen Ogryn-Neuralverstärkung (kurz BONE) und seines Schädelimplantats schneller als die meisten seiner Brüder. Er diente einst in den Stosstruppen des Astra Militarum als unaufhaltsame Tötungsmaschine, unempfindlich gegenüber Hindernissen oder Verletzungen. Nach einem tragischen Vorfall strandet er dann in Hive Sibellus – verdammt dazu, zu verschwinden, bis der Inquisitor eingreift und seinem Leben einen neuen Sinn gibt.

Im August war ein sehenswertes Entwicklertagebuch zu "Warhammer 40,000: Dark Heresy" veröffentlicht worden. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Warhammer 40,000: Dark Heresy" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.