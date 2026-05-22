Warhammer 40,000: Dark Heresy: Beta gestartet

Owlcat Games hat heute während des Skulls-Showcase bekanntgegeben, dass die Closed Beta von Warhammer "40,000: Dark Heresy" ab sofort für all jene, die eines der Founder’s Packs auf der Website erworben haben, auf PC verfügbar ist. Zusätzlich hat Owlcat Games den Erscheinungstermin von The Infinite Museion enthüllt, dem dritten DLC zu "Warhammer 40,000: Rogue Trader". Spieler können ab dem 11. Juni auf PC, PlayStation und Xbox in den neuen DLC eintauchen.

In "Warhammer 40,000: Dark Heresy" werdet ihr zu einem Akoluth der Inquisition im Calixis-Sektor. Mit ihrem Trupp, bestehend aus weiteren tödlichen und hochmotivierten Akoluthen, decken sie Häresien und Verschwörungen auf und legen Kulten das Handwerk, die darauf aus sind, dem Imperium der Menschheit zu schaden.

In der Alpha konnten die Spieler bereits Jagd auf Kultisten und andere Häretiker in den widerlichen Slums von Marisportum Sectoris machen. In der Beta werden sie zusätzlich zu den Türmen von Scintilla reisen und sich unter die glitzernden Eliten des Planeten mischen. Sie werden hier potentielle neue Begleiter treffen, die Bekanntschaft von mächtigen Mitgliedern des Adels, der Kirche und des Militärs machen und herausfinden, was wirklich im Palast des Gouverneurs vor sich geht. Die Beta bietet viele Stunden an Spielzeit und wird bis zum Launch des Spiels weiterlaufen.

Fans, die eine Ausrede brauchen, um einen weiteren Playthrough von "Warhammer 40,000: Rogue Trader" anzufangen, können am 11. Juni in "The Infinite Museion" eintauchen. Der DLC ist komplett in die Hauptstory integriert, bietet ein neues Abenteuer rund um den Necron-Overlord Trazyn, den Unendlichen, neue Upgrades und Gadgets sowie den neuen mysteriösen Begleiter Eogunn Februs mit seinem Servoschädel Nuncius. The Infinite Museion erscheint separat oder als Teil von Season Pass 2 für PC, PlayStation und Xbox.

Owlcat hat bei Skulls zudem in einem neuen Trailer einen genaueren Blick auf die Inhalte der Collector’s Edition von "Dark Heresy" gewährt, inklusive der Statue der Kroot-Begleiterin Ra’akhti: